Abogacía de la Comunidad se personará en las diligencias previas por la explosión en una vivienda en Eivissa

Un policía local inspecciona el lugar del suceso, a 21 de abril de 2026, en Ibiza, Baleares (España). Tres personas han sido trasladados al Hospital Can Misses tras la explosión registrada en una vivienda en Eivissa. Según ha informado el Área de Salud pi - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares a personarse en las diligencias previas abiertas en los juzgados de Eivissa por el caso de la explosión que se produjo en un edificio de la promoción de viviendas sociales del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, mediante una resolución del conseller José Luis Mateo también se autoriza a la Abogacía a actuar en representación y defensa judicial del Ibavi en estas actuaciones.

El conseller ha informado de esta resolución al Consell de Govern, una vez que ya se han abierto las diligencias judiciales sobre estos hechos, y ha explicado que es el paso previo a una reclamación a la empresa contratista de las obras de reforma del edificio.

La Conselleria se encontraba a la espera de confirmar la apertura de diligencias previas para proceder a la personación y, de acuerdo con la información recogida de los hechos acontecidos en esta promoción del Ibavi en Eivissa, trasladó el caso desde el primer momento a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para preparar acciones y reclamar las responsabilidades oportunas en el momento que corresponda del procedimiento judicial.