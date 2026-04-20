Abre en Eivissa un nuevo centro de crisis 24 horas para atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual. - CONSELL DE EIVISSA

EIVISSA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha presentado este lunes el Espai Savina, el nuevo centro de crisis 24 horas para la atención integral a víctimas de violencia sexual.

Según ha informado la institución insular, se trata de un recurso especializado que permite ofrecer una respuesta inmediata, integral y coordinada a las víctimas.

Durante una visita, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado la importancia de dar un nuevo paso en las políticas de protección a las mujeres víctimas de agresiones sexuales y ha recordado que ya existe un centro de estas características en Mallorca y en Menorca.

El Espai Savina ofrece atención permanente todo el año y está dirigido a mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido una agresión sexual.

El servicio incluye asistencia con información sobre los procedimientos a seguir y atención psicológica, jurídica y técnica especializada.

El recurso incorpora el teléfono gratuito 24 horas 900 009 888, ya en funcionamiento, que permite una primera atención y la activación del servicio en cualquier momento .

Además, ha comenzado a recibir derivaciones de la Oficina de la Mujer, que el año pasado atendió más de 50 casos relacionados con agresiones sexuales.

El servicio ha sido adjudicado a Intress por un importe de 569.801 euros anuales, prorrogables, y se enmarca en el compromiso del Consell de continuar reforzando los recursos destinados a la protección y atención de las víctimas de violencia machista.

VISITA DE PROHENS En su visita al nuevo servicio, a la presidenta Marga Prohens, la han acompañado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora del Instituto Balear de la Mujer (IbDona), Catalina Salom, entre otros.

Durante el acto, la presidenta ha destacado que "este centro supone un paso firme en el compromiso del Govern con la protección de las mujeres y la garantía de una atención inmediata, cercana y especializada ante cualquier situación de violencia".

Por su parte, la consellera Sandra Fernández ha subrayado que se refuerza la red de recursos con un servicio esencial que pone a las víctimas en el centro, respetando sus tiempos y ofreciéndoles acompañamiento durante todo el proceso de recuperación.

El Govern, a través del IbDona, asumirá la financiación de los costes de personal del centro, con una inversión estimada de 400.000 euros anuales, garantizando así la sostenibilidad y la calidad del servicio.

Además, el servicio se complementa con el teléfono de atención 24 horas del IbDona, que continuará operativo y dando cobertura a todo el territorio. En el caso de Eivissa, durante 2025 este servicio ha registrado 537 llamadas, lo que representa un 12,7 por ciento del total de Baleares.