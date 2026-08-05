Abre el plazo para participar en los Premios Mallorca de Creación Literaria y de Fotografía Contemporánea del Consell - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto el plazo de presentación de obras para participar en los Premios Mallorca de Creación Literaria en lengua catalana y en lengua castellana, y en los Premios de Fotografía Contemporánea.

La principal novedad de esta edición es que la convocatoria de los galardones en lengua castellana incluye las mismas cinco modalidades que los premios en catalán.

Así, según ha informado la institución insular en un comunicado, se establecen las categorías de narrativa, poesía, ensayo, textos teatrales y literatura infantil ilustrada. Hasta ahora, la convocatoria en castellano contemplaba solo narrativa.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha defendido que en 2024 se dio "un paso importante" con la creación de los Premios Mallorca de Creación Literaria en lengua castellana, que este año se consolidan con la incorporación de todas las modalidades.

"Amplía las oportunidades para los creadores y refuerza el prestigio de unos premios que ya son un referente cultural", ha destacado.

Para Roca, estos premios no solo reconocen la excelencia literaria y artística, sino que también contribuyen a que nuevas obras y nuevos autores lleguen al público y enriquezcan el patrimonio cultural de la isla.

Estos reconocimientos cuentan con una dotación de 80.000 euros para cada una de las convocatorias, en catalán y en castellano, distribuidos entre las modalidades de narrativa (25.000 euros), ensayo (20.000 euros), poesía (15.000 euros), textos teatrales (10.000 euros) y literatura infantil ilustrada (10.000 euros).

Las obras deberán ser originales e inéditas y no podrán haber sido creadas con ayuda de inteligencia artificial. Además, las obras ganadoras serán editadas y publicadas por el Consell de Mallorca.

El plazo de presentación de obras para los Premios Mallorca de Creación Literaria permanecerá abierto hasta el próximo 3 de septiembre.

PREMIOS FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

Los premios de fotografía mantienen sus dos categorías: el Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea, dotado con 10.000 euros, y el Premio Mallorca de Fotografía Talent Illenc, con una dotación de 5.000 euros para autores nacidos o residentes en Mallorca.

Como en anteriores ediciones, los proyectos ganadores formarán parte de la programación expositiva del Consell de Mallorca durante 2027.

El plazo para presentar proyectos a los Premios Mallorca de Fotografía Contemporánea finalizará el 3 de octubre. Las inscripciones para todas las convocatorias se pueden realizar en la página web del Consell.