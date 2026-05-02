Abren el plazo para solicitar las ayudas complementarias para universitarios desplazados este curso a países de la UE

Archivo - Profesora imparte clase en un aula de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto la convocatoria de ayudas complementarias dirigidas al alumnado universitario de Baleares que participa en programas institucionales de movilidad, para cursar parte de sus estudios en países de la Unión Europea durante el curso académico 2025-2026.

El plazo de solicitud para acceder a estas ayudas finaliza el 24 de julio a las 13.00 horas, según ha indicado la Conselleria en una nota de prensa.

Esta convocatoria tiene como objetivo facilitar la movilidad académica y contribuir a eliminar los obstáculos económicos asociados a las estancias de estudio fuera de la isla de residencia.

Las ayudas se enmarcan en los programas de movilidad Erasmus+, Sicue y otros programas institucionales, así como en las iniciativas de movilidad dentro de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.

La Conselleria destina un presupuesto máximo de 96.000 euros a esta línea de ayudas, con una cuantía individual de hasta 1.200 euros por estudiante beneficiario. Las ayudas son compatibles con otras becas o subvenciones destinadas a la movilidad universitaria, siempre que el importe total no supere el coste de la estancia.

Pueden optar a estas ayudas los estudiantes universitarios con domicilio familiar en Baleares que cursen estudios oficiales de grado o de máster y que participen, durante el curso 2025-2026, en un programa institucional de movilidad con una estancia mínima de tres meses y una dedicación docente mínima de 24 créditos reconocidos en la universidad de origen.

"Con esta convocatoria, la Conselleria favorece la internacionalización del sistema universitario balear y la igualdad de oportunidades del alumnado en el acceso a los programas de movilidad académica", han recalcado.