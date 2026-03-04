Absuelven a un padre y un hijo acusados de incendiar su coche para evitar que el banco les reclamara un préstamo

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha absuelto a un padre y un hijo acusado de incendiar un coche para evitar que el banco les reclamara el pago del préstamo de 37.000 euros que habían solicitado para la adquisición del vehículo.

La Sección Segunda, en una sentencia, ha considerado que la prueba practicado en el juicio no permite concluir, como sostenían las acusaciones, que fueran autores de los delitos de estafa en grado de tentativa y simulación de delito.

Los magistrados descartan que se pusieran de acuerdo para incendiar el coche con la intención de que la entidad financiera no pudiera reclamarles el abono de la cantidad prestada, pues ninguno de los dos contaba con los conocimientos legales suficientes para llegar a esa conclusión.

Tampoco se ha podido probar que indujeran a una tercera persona a realizar tal acción, una posibilidad que ni tan siquiera contemplaban las acusaciones.

Los hechos, de acuerdo con el fallo, se remontan al 25 de agosto de 2020, cuando el hijo suscribió un préstamo de 37.191 euros con una entidad bancaria para sufragar la compra de un coche que iba a usar su padre, quien no podía solicitarlo él mismo debido a que le constaban impagos previos.

Unos meses después el padre fue al concesionario con la intención de que le repararan ciertos desperfectos y pidió un coche de sustitución. El responsable de la empresa se negó, lo que derivó en un altercado entre ambos.

En enero de 2021 el padre condujo el coche hasta el Hospital de Son Llàtzer, en Palma, para someterse a un tratamiento médico. Durante ese tiempo, un individuo cuya identidad no ha sido aclarada abrió el vehículo usando un mando a distancia y usó sustancias inflamables para hacerlo explotar.

El hijo denunció el incendio del vehículo y dio parte a la compañía de seguros, reclamando un coche nuevo para su padre. Este último, no obstante, se mostró en desacuerdo con los 29.000 euros que le ofrecieron por los desperfectos.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).