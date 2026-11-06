Los acampados por la vivienda en Palma convocan una nueva merienda popular este viernes a las 19.00 horas

Imagen del desalojo de la acampada por la vivienda de plaza España. - EUROPA PRESS

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los acampados por la vivienda en Palma han convocado este viernes (19.00 horas) una nueva merienda-cena popular a las 19.00 horas en la plaza de España.

La convocatoria, difundida en redes sociales "contra la repersión y la especulación", tiene lugar después de que una veintena de personas hayan pasado la noche en el enclave, esta vez sin tiendas de campaña, solo 24 horas después del desalojo de la noche del pasado miércoles ordenado por el Ayuntamiento de Palma.

Los activistas por la vivienda regresaron sobre las 19.00 horas de este jueves, aunque trasladaron su asamblea a los soportales del mercado del Olivar por la intensa lluvia caída al inicio de la reunión.

Tras debatir diferentes aspectos relativos a la huelga general del próximo 11 de noviembre, regresaron a la plaza para terminar la asamblea, leer un comunicado, celebrar una cena popular y tratar de dormir pese a que había desplegadas varias patrullas policiales.

De acuerdo con el relato de los activistas, los agentes les indicaron que para estar amparados por el derecho de reunión tendrían que mantenerse de pie y no tumbarse o sentarse en el suelo.

Desde la acampada entendieron que esto era una "nueva coacción" por parte del Ayuntamiento, ya que su protesta se recogería en el derecho de reunión y recalcaron que también estaría "amparada" por la Delegación de Gobierno.

Los activistas alertaron de que esta nueva acampada se ha instalado "sin perímetro" y "sin barreras" porque se las llevó Cort, el día anterior, cuando les retiró los palés que delimitaban el área que ocupaba la protesta.