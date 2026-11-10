Archivo - Tienda de campaña, cajas, pancartas, un carrito y manifestantes en la acampada por la vivienda en plaza de España. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los acampados por la vivienda volverán a la plaza de España de Palma después de la huelga general convocada para este miércoles.

Así lo han anunciado representantes del colectivo, que han participado este martes en el pleno del Ayuntamiento de Palma, una semana después del desalojo.

"Ahora estamos centrando todas nuestras fuerzas de cara a la huelga y que la gente se organice para ejercer presión en la reclamación de una vivienda como derecho básico. Después de haber conseguido ejecutar esta huelga, nuestro plan es reacampar", ha explicado a los medios Clara Santano, una de las participantes en la acampada.

La participante ha insistido en que el desalojo del pasado miércoles supuso un atentado al derecho de reunión y que la Policía Local se presentó sin autorización.

"Fue vulnerado en el momento en el que no se nos permitió recuperar nuestras pertenencias. Fue vulnerado en el momento en el que los trabajadores de Emaya nos confirmaron que la biblioteca pública que habíamos gestionado de forma autónoma había sido quemada o destruida. Fue vulnerado también en el momento en el que nos presentamos para continuar la protesta sin tiendas y sin barreras la Policía Local intentó evitar que nos sentáramos en el suelo", ha explicado.

Los acampados han acusado a Jaime Martínez, de ser el único alcalde de España que "se ha atrevido a hacer un ataque tan claro". Igualmente, ha asegurado que mientras todos los días han estado vigilados por la policía, ésta desapareció cuando fueron amenazados por la convocatoria de Blocus.

En el pleno, un representante del colectivo ha hecho un llamamiento a participar y secundar la huelga porque "la vivienda ha dejado de cumplir una función social para convertirse en un mecanismo de acumulación".

"Más rentabilidad para unos pocos y más inseguridad para la mayoría. Esa es la enfermedad, no la manifestación, no la huelga. La enfermedad es haber aceptado la lógica de que vale más el derecho a invertir que el derecho a habitar. La enfermedad es haber convertido Mallorca en uno de los territorios más deseados para comprar y uno de los más difíciles para vivir y haber confundido el precio con el valor", ha afirmado.