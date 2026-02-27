Accidente laboral en el Port d'Andratx: investigan cómo un joven quedó atrapado bajo tuberías de gran tonelaje

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) ha abierto una investigación acerca del accidente en el que un trabajador quedó atrapado bajo unas tuberías de gran tonelaje en el Port d'Andratx.

Tras el incidente, ocurrido el jueves, dos técnicos del Ibassal se trasladaron inmediatamente al lugar del accidente para recabar los primeros datos y hacer las fotografías preceptivas, ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

Según la información recopilada, y a pesar de los momentos de nervios que se vivían --el joven accidentado acababa de ser evacuado--, parece ser que el trabajador no estaba manipulando las tuberías en el momento de los hechos, sino que transitaba por la zona.

Los tubos, que estaban apilados, cedieron por causas que aún se desconocen. Las tuberías, de 480 kilos cada una, rodaron y golpearon al joven, cuyas extremidades inferiores quedaron atrapadas debajo. Para poder liberarlo, fue necesaria la intervención de una máquina.

La víctima, según los facultativos médicos que le atendieron en el lugar del accidente, presenta fracturas en las piernas, pero se encuentra fuera de peligro y sigue ingresado en la Mutua Balear.

La investigación del Ibassal tratará de esclarecer todas estas hipótesis iniciales de cara a concretar, con la mayor exactitud posible, las causas del accidente laboral. Una vez finalizada, se elaborará el informe correspondiente, que será remitido a la Inspección de Trabajo.