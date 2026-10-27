Un accidente múltiple deja un herido grave cerca del centro comercial Fan Mallorca Shopping, en Palma

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de gravedad tras sufrir un accidente múltiple que ha implicado a tres vehículos esta mañana en la carretera Ma-30, a la altura del centro comercial Fan Mallorca Shopping, en dirección a Son Ferriol.

Según han confirmado fuentes de los Bomberos de Palma a Europa Press, un coche se ha quedado encajonado entre dos furgonetas, después de que una de ellas haya embestido al turismo por detrás.

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una unidad de soporte vital avanzado, un vehículo delta y otro de logística, según ha informado el SAMU 061. El hombre herido, el conductor del coche, ha quedado atrapado en el turismo por el fuerte impacto entre los vehículos, por lo que se ha requerido la asistencia de los Bomberos de Palma.

Los efectivos, que han logrado evacuar al herido del coche, han tenido que apagar el sistema de las dos furgonetas, que eran eléctricas.

El herido ha sido trasladado grave en ambulancia al Hospital Universitario de Son Espases.