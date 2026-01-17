Un accidente por no respetar un semáforo en rojo se salda con una conductora herida leve en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico ocurrido este pasado miércoles, 14 de enero, por no respetar un semáforo en rojo, en el cruce de la carretera de Valldemossa con la calle Sant Vicenç de Paül, se ha saldado con una conductora herida de carácter leve en Palma.

En nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que esta semana ha intervenido en un accidente ocurrido en la carretera de Valldemossa que se ha saldado con una persona herida leve. La causa del siniestro fue no respetar un semáforo en fase roja.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de enero, sobre las 10.10 horas, en el cruce con la calle Sant Vicenç de Paül.

Según la reconstrucción realizada por la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), basada en la manifestación de un testigo, la conductora de un turismo no respetó el semáforo en rojo e interceptó la trayectoria de otro vehículo que cruzaba correctamente.

A consecuencia de la colisión, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales y una conductora se quejaba de dolor en el pecho, motivo por el que fue atendida por una ambulancia. Al lugar también acudió personal de Emaya para limpiar la calzada.

La Policía Local de Palma ha recordado finalmente la importancia de respetar la señalización semafórica y mantener una atención permanente a la conducción.