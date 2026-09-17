El episodio de tormentas deja una veintena de incidencias en Baleares

Archivo - Imagen de recurso de la Dirección General de Emergencias de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El episodio de tormentas registrado desde el mediodía del miércoles y hasta las 08.00 horas de este jueves ha dejado un total de 19 incidencias, según la información facilitada la Dirección General de Emergencias.

La mayoría (16) se han atendido en Mallorca --en Palma, Binissalem e Inca-- y se ha atendido otro más en Eivissa.

Por tipología, en las últimas horas se han atendido inundaciones en establecimientos o edificios, caídas de árboles, obstáculos líquidos en la calzada, vertidos y fugas, dos incendios y un desprendimiento de elementos urbanos.