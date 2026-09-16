El Govern pide "prudencia" y "precaución" por las posibles lluvias de este jueves en Baleares

Reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha solicitado a la población "prudencia" y "precaución" ante la previsión de lluvias y tormentas previstas en Baleares durante este jueves, especialmente en Mallorca, Eivissa y Formentera.

Por ello, continúa activada y no se modifica la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en todas las islas, así como la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

En un comunicado, la Conselleria de Presidencia ha explicado que el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, reunido este miércoles por la tarde por segunda vez, ha constatado que no hay cambios significativos respecto a la previsión meteorológica trasladada por la Aemet, que ha sido actualizada en la última reunión del día.

La previsión de la Agencia Estatal de la Aemet es que dos frentes de tormentas afecten a Baleares durante la jornada del jueves. El primero llegará de madrugada y es probable que su principal afectación se produzca en el canal marítimo entre las Pitiusas y Mallorca, aunque podría afectar a estas islas con mayor o menor intensidad en función de la evolución y la dirección que tome este frente, principalmente en Eivissa y Formentera.

El segundo llegaría a partir del mediodía a Eivissa y Formentera, donde afectaría entre las 12.00 y las 15.00 horas, y se desplazaría hacia Mallorca, donde tendría su afectación durante la tarde, previsiblemente entre las 15.00 y las 18.00 horas.

En ambos casos, se prevén precipitaciones de entre 20 y 40 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto al viento, no se prevén rachas fuertes, es decir por debajo de los 90 kilómetros por hora.

Aemet mantiene el aviso naranja por lluvias y tormentas en Menorca durante la madrugada, hasta las 8.00 horas, aunque la previsión de impacto de la tormenta en la isla se considera "residual".

Ante las previsiones meteorológicas, la Dirección General de Emergencias e Interior mantiene activadas las correspondientes alertas del Plan Meteobal.

Se mantiene activada la alerta naranja por lluvias y tormentas (IG-1 del Plan Meteobal) en todas las Baleares, así como la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

Emergencias insiste en la necesidad de no confiarse ante este tipo de episodios, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar "bruscamente" y las precipitaciones intensas pueden provocar inundaciones puntuales, acumulaciones de agua e incidencias en la red viaria, torrentes y zonas de escorrentía.

Por lo tanto, se pide "prudencia" y "precaución" a la población durante las próximas horas, seguir los consejos básicos de autoprotección y se recuerda que, ante cualquier emergencia, se debe llamar al 112. A las 09.00 horas del jueves está prevista una nueva reunión del Comité Técnico Asesor para evaluar la situación.

El Govern ha emitido una serie de consejos de autoprotección que en casa pasan por adoptar medidas para evitar la entrada de agua en la vivienda, el cierre de puertas y ventanas y la retirada del exterior los objetos que puedan ser arrastrados.

También se pide que se desconecte el interruptor general de la electricidad y cerrar las llaves de paso si existe riesgo de que el agua entre en la vivienda. Tampoco se tiene que bajar a sótanos, garajes u otras zonas bajas o inundables.

En el caso de encontrarse en la calle o la necesidad de un desplazamiento, evitar los desplazamientos innecesarios y, si son imprescindibles, extremar la precaución.

Asimismo, se insta a no atravesar zonas inundadas ni a pie, ni con vehículo, alejarse de torrentes, zonas bajas y puntos susceptibles de acumular agua, no estacionar ni detenerse en zonas inundables, puentes, vados o desembocaduras.