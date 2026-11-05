Activistas por la vivienda vuelven a la plaza de España de Palma para pernoctar

PALMA, 5 (EUROPA PRESS)

Una treintena de miembros de la Acampada por la Vivienda de Palma han regresado este jueves a la plaza de España con la intención de pasar la noche en este espacio, después del desalojo vivido este miércoles a instancias del Ayuntamiento de Palma.

Alrededor de las 19.00 horas, los acampados han acudido de nuevo al espacio en el que se encontraban el día anterior hasta el desmantelamiento, llevado a cabo por la Policía Local de Palma y operarios de Emaya, aunque han tenido que trasladar la asamblea que habían convocado inicialmente en la plaza de España, a unos soportales del Mercat de l'Olivar por la intensa lluvia que ha caído al empezar la reunión.

Tras debatir diferentes aspectos relativos a la huelga general del próximo 11 de noviembre, han vuelto a la plaza para terminar la asamblea, leer un comunicado, celebrar una cena popular en la plaza y tratar de dormir en la plaza pese a que hay desplegadas varias patrullas policiales en la zona. De hecho, de acuerdo con el relato de los activistas, los agentes les habrían indicado que para estar amparados por el derecho de reunión tendrían que mantenerse de pie y no tumbarse o sentarse en el suelo.

Desde la acampada han entendido que esto es una "nueva coacción" por parte de la corporación local, ya que su protesta se recogería en el derecho de reunión y han recalcado que también estaría "amparada" por la Delegación de Gobierno en Baleares. Cabe recordar que, en una publicación en X, el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, mostró su "preocupación" por la actuación desarrollada este miércoles por el Ayuntamiento de Palma y avalaba que la acampada estaría contenida en el mencionado derecho.

Por otro lado, los activistas han alertado esta nueva acampada se ha instalado "sin perímetro" y "sin barreras" porque se las llevó Cort, el día anterior al desalojo, cuando les retiró los palés que delimitaban el área que ocupaba la protesta. Esto han recalcado que les hace "más difícil" defenderse ante posibles ataques e incluso han alertado que ya se habría acercado algún "elemento fascista" con un tono "amenazante" y les habría hecho fotos.

CORT, EL "BLOCUS INSTITUCIONAL"

Antes del regreso de la acampada, los activistas han leído un comunicado en el que han expresado su "firme rechazo" al desalojo "ilegal" que se produjo este miércoles en la plaza de España y ha calificado al Ayuntamiento de Palma de actuar como un "'Blocus institucional'" cómplice de "especuladores, rentistas y de organizaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional". En ese sentido, han apuntado que la intervención municipal para desmontar la acampada "no respondió al mantenimiento del orden público", sino a un "intento político de desmantelar la protesta social",

El colectivo ha constatado que la Delegación del Gobierno en Baleares asegura que la protesta pacífica se encontraba "plenamente amparada" por el derecho fundamental de reunión y manifestación de la Constitución, "sin que haya existido notificación, ni resolución motivada que justifique la actuación policial". "La Delegación del Gobierno ha confirmado no haber cursado ninguna orden de desalojo, lo que evidencia la falta de competencia del Consistorio para disolver por la vía de hecho una movilización social", han remarcado.

Asimismo, han censurado la "requisa arbitraria" de pertenecias personales, tiendas, enseres e incluso parte de los fondos de la caja de resistencia. El equipo jurídico de la Acampada, junto a representación letrada, han avanzado que ultiman una querella penal por los posibles delitos de prevaricación y contra los derechos fundamentales contra los responsables del Ayuntamiento y los agentes de la Policía Local que actuaron "a sabiendas de la ilegalidad de la orden".

De cara a la huelga general han indicado que reorganizarán sus fuerzas para volcar el trabajo a la agitación para llamar al paro. Por eso, han desconvocado la cita en la plaza Madrid para concentrar la presencia en plaza de España y convocar a toda la ciudadanía a la asamblea previa del 8 de noviembre.

Entre sus reivindicaciones exigen la bajada inmediata del 50% de los alquileres, contratos indefinidos, la absorción del 100% del patrimonio de la Sareb para el parque público de alquiler social, la prohibición de compra especulativa y la defensa de la salud y el territorio.

"Porque reclamar vivienda no es un delito. Porque vivir dignamente no es un privilegio ¡La rabia puede encender la llama pero solo la organización mantienen la hoguera!", han subrayado.

ALTERNATIVAS HABITACIONALES PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR

Una de las portavoces de la acampada Clara ha tratado de desmentir la información difundida desde el Ayuntamiento de Palma, sobre que los Servicios Sociales ofrecieron alternativa habitacional a las personas sin hogar que dormían en la acampada.

Esto ha alegado que "no ha pasado en ningún momento", puesto que llamaron tres veces a la unidad móvil de emergencia social y "no contestaron", por lo que ha defendido que quien les buscó alternativa para dormir de forma "segura y caliente" fueron los activistas.

"Como ha hecho la acampada desde que comenzó, los recursos sociales para personas en situaciones vulnerables los han buscado los activistas, igual que mucha de la labor social que tendrían que hacer las instituciones", ha puntualizado.