La acusada de matar a su suegra en Pere Garau acude al domicilio con la policía para reconstruir los hechos.- JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las mujer detenida este lunes por supuestamente matar a su suegra de 73 años en un domicilio del barrio palmesano de Pere Garau ha acudido este mediodía al domicilio de los hechos para, con la Policía Nacional, participar en una reconstrucción.

La mujer ha llegado al lugar minutos antes de las 12.00 de este martes, esposada, con un mono blanco de protección y custodiada por dos agentes.

La arrestada ha pasado su primera noche en los calabozos y el Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación y ha interrogado a los primeros testigos. La principal hipótesis apunta a que la ha matado a golpes en el transcurso de una discusión, dado que el cadáver presenta hematomas.

Fue el hijo de la víctima quien, tras hallar el cuerpo sin vida en el interior de la vivienda, alertó a los servicios de emergencias y a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Los primeros en llegar al lugar fueron varios agentes de la Policía Local de Palma, quienes interceptaron a la sospechosa, una mujer de 36 años, cuando trataba de huir del lugar y todavía se encontraba cerca del portal del edificio.

La víctima y su nuera convivía en el piso en el que han sucedido los hechos. La principal hipótesis que barajan los investigadores, aunque no se descartan otras posibilidades, es que en el transcurso de una discusión la arrestada le haya propinado varios golpes que le han acabado por causar la muerte.

El cadáver, que presentaba múltiples hematomas, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde los forenses le practicarán la correspondiente autopsia.