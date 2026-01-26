Acusado de violar a su hija niega los hechos y cree que contagió una enfermedad venérea accidentalmente en la ducha. - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El acusado de violar a su hija de tres años y contagiarle una enfermedad venérea ha negado los hechos y ha señalado que la transmisión pudo haberse producido de manera accidental mientras se duchaban juntos o después, al secarse con la misma toalla.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzga desde este lunes a un acusado de violar a una de sus hijas, de tres años de edad, y contagiarle una enfermedad venérea en Palma.

A preguntas del fiscal, el hombre, que ha asegurado que no sabía que tenía gonorrea, aunque sí que tenía un escozor, ha reconocido que se metía en la bañera llena de agua después de orinar y que después se bañaba la niña. Ha admitido que pudo haber un contacto físico accidental con la niña, aunque nunca de carácter sexual.

El hombre se ha definido como "un desastre y muy dejado" en cuestiones de higiene personal. "Me lavo la cara por la mañana y ya no me lavo más", ha reconocido.

La Fiscalía pide que el hombre sea condenado a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron a lo largo de octubre de 2022 en el domicilio de Palma en el que convivían. El hombre, aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con la menor y de su ascendencia como progenitor, la violó y la sometió a tocamientos de carácter sexual.

Como consecuencia, le contagió de una enfermedad venérea que ya era consciente que sufría. La víctima tuvo que recibir tratamiento médico durante cerca de un año.

En noviembre de 2022 un juzgado le impuso una orden de alejamiento y la prohibió comunicarse con ninguna de sus hijas, cuya custodia recayó de forma exclusiva en la madre.