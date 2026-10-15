Admiten a trámite una demanda del STEI para incluir dos complementos en las pagas extra de los docentes

Archivo - Dos niños el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma ha admitido a trámite una demanda del STEI en la que reclama que dos complementos salariales se incluyan íntegramente en las pagas extraordinarias de los docentes no universitarios de Baleares.

Así lo ha anunciado el sindicato este jueves en un comunicado en el que explica que la demanda se dirige contra una resolución de la Conselleria de Educación y Universidades que rechazó un recurso administrativo relacionado con este tema. En concreto, el STEI pide que el complemento específico autonómico y el de carrera profesional se incluyan íntegramente en las pagas extraordinarias.

El sindicato sostiene que, según su interpretación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), los complementos salariales de carácter estructural tienen que formar parte de estas pagas, salvo las excepciones previstas por ley, como las retribuciones vinculadas al rendimiento individual o a los servicios extraordinarios.

Según las estimaciones de la entidad, el complemento específico autonómico supondría entre 840 y 1.240 euros anuales, en función de los sexenios de cada docente, mientras que el de carrera profesional supondría unos 162 euros al año.

Además de reclamar que ambos complementos se incluyan en las pagas extraordinarias, el STEI pide que se abonen las cantidades correspondientes a los últimos cuatro años, junto con los intereses.