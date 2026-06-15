Adrián Salazar toma posesión como fiscal general de Baleares y marca como prioridad la atención a las víctimas

El nuevo fiscal general de Baleares, Adrián Salazar, en el acto de toma de posesión del cargo en Palma - J. FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo fiscal general de Baleares, Adrián Salazar, ha tomado posesión de su cargo este lunes, con el que se marca los objetivos de fomentar la transparencia, reforzar la colaboración con los investigadores y sitúa como una prioridad la atención a las víctimas.

Así se ha expresado Salazar tras tomar posesión del cargo en un acto en el Tribunal de Justicia de Baleares en Palma, en el que ha agradecido la confianza depositada en él para asumir esta responsabilidad.

El nuevo fiscal superior ha hecho hincapié en el papel de atención a las víctimas que tiene la Fiscalía, especialmente a las personas más vulnerables.

También ha subrayado como reto el aumento de la litigiosidad, especialmente del narcotráfico y del crimen organizado. "Queda mucho trabajo", ha afirmado.