Advierten del cobro de 50 euros por el certificado de vulnerabilidad en Santa Eulària

EIVISSA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Santa Eulària des Riu ha rechazado la decisión del Ayuntamiento de Santa Eulària de cobrar 50 euros por el certificado de vulnerabilidad.

Según han afirmado en un comunicado, se trata de una medida "injusta, insensible y completamente equivocada".

Los socialistas han recordado que el certificado no es un trámite opcional, sino un requisito imprescindible para poder acceder a ayudas y derechos básicos.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Baleares ha alertado de que este cobro podría vulnerar la normativa puesto que el Ministerio competente establece que, tanto la solicitud, como la expedición del certificado, son gratuitas.

En este sentido, ha trasladado su preocupación a la Delegación del Gobierno para que adopte las medidas oportunas.

El PSOE ha asegurado que el Ayuntamiento intenta justificar el cobro "con tecnicismos y ordenanzas", pero olvida que el informe es parte del diagnóstico social, que "no es un lujo ni un trámite susceptible de cobro".

Los socialistas han criticado además la falta de trabajadores en los servicios sociales de Santa Eulària, con dos plazas de auxiliares administrativos vacantes y una sola trabajadora.

Ante esta situación, el PSOE presentará en el próximo pleno una moción para revertir la situación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad a los servicios sociales.