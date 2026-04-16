Aedas Homes entrega la promoción Nesea en Calvià, su décimo proyecto residencial en Baleares

Promoción Nesea de Aedas Homes en Calvià. - AEDAS HOMES

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La promotora Aedas Homes ha comenzado a entregar la exclusiva promoción Nesea en Baleares, un residencia ubicado en Palmanova, en el municipio de Calvià, y que es el décimo proyecto concluido por la compañía en el archipiélago.

Se trata de una promoción de 36 viviendas de uno, dos y tres dormitorios que destacan por sus elevadas medidas de sostenibilidad, su arquitectura de autor y su proximidad a unas de las mejores playas de Mallorca en un entorno totalmente consolidado.

La gerente de promociones de Aedas Homes, Victoria Orfí, ha explicado que todavía quedan a la venta viviendas de diferentes tipologías listas para entrar a vivir.

"La finalización de Nesea confirma el compromiso y la capacidad de cumplimiento de Aedas Homes, que una promoción más ratifica los plazos comprometidos con los clientes para la entrega de las viviendas en el tiempo acordado", ha añadido Orfí.

La gerente ha calificado Nesea como otro gran éxito residencial de Aedas Homes en Baleares por su excepcional ubicación junto a una de las mejores playas de Mallorca y con una rápida comunicación con Palma y el aeropuerto.

También destacan, las amplias terrazas de las viviendas y las completas zonas comunes con amplios jardines, piscina con solárium, club social con gastroteca, gimnasio equipado y zona de aparcamiento para bicicletas.

"Todos estos atractivos han convertido a Nesea en una promoción muy deseada en el mercado desde su lanzamiento. Sobre todo, entre el cliente internacional que busca una segunda residencia", ha explicado la gerente, al tiempo que ha recordado que se alza como una oferta de obra nueva única en una zona como Palmanova, donde abunda la demanda y escasea la oferta de este tipo de producto.

PRIMERA VIVIENDA, SEGUNDA RESIDENCIA O INVERSIÓN

Entre el comprador de Nesea sobresale la demanda de un nivel socioeconómico medio y alto, nacional e internacional, y con un rango de edad de 50 a 65 años que compra como primera vivienda, segunda residencia o inversión.

"Nesea es también la confirmación del compromiso de Aedas Homes por ofrecer a los clientes una arquitectura de calidad en Baleares. Todo un valor añadido que marca la diferencia en un mercado tan competitivo como el balear, tanto entre los compradores particulares como entre los inversores", ha añadido.

En esta línea de excelencia, el proyecto Nesea en su conjunto y sus viviendas exhiben también los más altos estándares de calidad y sostenibilidad ya que tiene el sello propio de sostenibilidad de Aedas Homes, Ecoliving, un certificado que asegura que es una promoción sostenible, respetuosa con el medioambiente y que favorece el confort y la máxima eficiencia energética.