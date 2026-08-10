La Aemet lo confirma: nada impedirá una buena visibilidad del eclipse

Archivo - People gather ahead of a total solar eclipse at a viewing site 35km from Exmouth, Western Australia, Thursday, April 20, 2023. (AAP Image/Aaron Bunch) NO ARCHIVING - Aapimage / Dpa - Archivo

PALMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado para la tarde del eclipse tiempo estable, aunque altas temperaturas, y buena visibilidad y con la presencia descartada de fenómenos que podrían dificultar el disfrute del fenómeno.

La delegada del organismo en Baleares, María José Guerrero, ha explicado en declaraciones a Europa Press que ya se puede descartar, a dos días para el fenómeno, observable desde numerosos puntos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, la presencia de elementos que hubieran podido dificultar o impedir contemplar el eclipse.

Para la tarde del miércoles 12 de agosto, las previsiones de la Aemet apuntan a grandes rasgos a pocas nubes aunque, eso sí, con altas temperaturas de unos 30ºC a esa hora.

Así, no se esperan escenarios que comprometerían la visibilidad como la caída de un chubasco que provocara una cortina de agua, niebla o viento fuerte que, además de la incomodidad para la persona, levantara partículas del mar que interfirieran en la claridad de la visión. Tampoco se prevé la entrada de polvo en suspensión.