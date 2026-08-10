Cómo y cuándo observar el eclipse solar total desde Baleares, paso a paso: "Será el más espectacular en siglos"

Archivo - Eclipse solar 2026: a qué hora empezará y cuánto durará. - EPDATA - Archivo

PALMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las administraciones públicas y los expertos científicos llevan cerca de un año preparando la llegada de este miércoles 12 de agosto, cuando se producirá un eclipse solar total que será especialmente visible desde territorios como Baleares.

Todo este trabajo previo para presenciar con garantías lo que promete ser uno de los fenómenos astronómicos del siglo, siempre y cuando la meteorología lo permita, aunque tan solo durará unos minutos.

Estos son los pasos que hay que seguir para no perderse nada, según las recomendaciones de las administraciones públicas y de entidades especializadas como la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (Fiaam).

LO PRIMERO, UBICACIÓN Y GAFAS HOMOLOGADAS

Lo primero que hay que hacer es seleccionar el lugar desde el que se observará el eclipse solar, para lo que el Govern ha habilitado 26 espacios repartidos por distintos puntos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

No obstante, la recomendación principal de las administraciones públicas es tratar de evitar los desplazamientos innecesarios y, en la medida de lo posible, presenciar el fenómeno desde casa o el establecimiento turístico en el que se esté alojado.

Una vez decidida la ubicación, lo primordial es contar con unas gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2. Es la única manera segura de observar el eclipse, dado que este puede provocar lesiones irreversibles en la vista.

No valen los experimentos con filtros caseros, cristales ahumados, diapositivas veladas, radiografías usadas, gafas de sol o filtros polarizados. El hecho de que el sol no produzca molestias o que aparezca oscuro tras el filtro no significa que los ojos estén seguros, pues las lesiones pueden aparecer hasta dos días después de la exposición.

A LAS 19.35 ARRANCA EL ECLIPSE

Con estos dos elementos y una buena dosis de precaución, uno está listo para ver como la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre la superficie de nuestro planeta.

Según ha explicado el director científico de la Fiaam, Salvador Sánchez, a las 19.35 horas hay que empezar a "estar al tanto", pues nuestro satélite comenzará a tapar la superficie solar.

A las 19.45 horas ya se notará que al Sol "le falta un trozo", a las 20.00 horas ya tan solo será visible una de sus mitades y a las 20.15 horas, alrededor de un cuarto.

A las 20.32 horas --puede variar unos segundos dependiendo de la zona de observación-- la Luna tapará por completo al Sol, convirtiendo el día en noche y permitiendo la observación de las estrellas.

UNA PUESTA DE SOL "DE PELÍCULA"

Un minuto y medio después, aproximadamente, el Sol se irá destapando de forma progresiva y volverá a brillar, brindando a los espectadores una puesta que promete ser "un escenario de película".

En ese momento, además, puede que los objetivos de las cámaras fotográficas puedan captar el rayo verde, la refracción del último rayo de luz cuando el Sol se pone sobre el mar.

A partir de las 20.45 horas la sombra lunar irá dejando entrever el 40 por ciento de la superficie del Sol, aunque en ese momento el astro ya se encontrará bajo el horizonte de poniente y habrá dejado de ser visible desde Baleares.

"Igual será el eclipse más espectacular que se haya visto en siglos", ha aventurado Sánchez. El anterior de estas características fue en 1905 y el próximo se espera para el año 2180.