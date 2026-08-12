Aena asegura que este verano no se ha coordinado el aeropuerto de Palma por encima de su capacidad operativa

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aena ha asegurado que este verano no se ha coordinado el aeropuerto de Palma por encima de su capacidad operativa, que está fijada en unas 66 operaciones por hora, 33 de llegadas y 34 de salidas.

Un informe de Eurocontrol, la organización intergubernamental encargada de la gestión del tráfico aéreo en Europa, estima que Son Sant Joan excederá su capacidad durante 18 días de este mes de agosto, en diez de ellas durante más de dos horas consecutivas.

Fuentes de Aena, sin embargo, han puntualizado que el documento estima que será la "congestión" que se pueda producir en las rutas aéreas hacia Palma las que podrán producir este "desfase", que hace referencia a la capacidad del espacio aéreo y no de la infraestructura aeroportuaria.

En ningún caso, han asegurado, se ha coordinado el aeropuerto de Palma "por encima de su capacidad declarada" y siempre se ha tenido en cuenta la capacidad operativa de Son Sant Joan.

Si en un momento concreto existe una demanda superior a la capacidad establecida en el espacio aéreo por un evento imprevisto, como tormentas o regulaciones, no se permite que todas las operaciones se produzcan simultáneamente.

En esos casos, han apuntado desde Aena, control aéreo regula el flujo de vuelos mediante diferentes medidas de gestión y secuenciación del tráfico.

En cuanto al terminal y su capacidad de gestión del flujo de pasajeros, las citadas fuentes han recordado que ya se está finalizando "la mayor remodelación de los últimos 20 años con una inversión de unos 600 millones de euros".

Estas obras incluyen, por ejemplo, un filtro de seguridad más amplio con máquinas de inspección de equipajes de mano que evitan tener que sacar líquidos y dispositivos electrónicos o "recorridos más eficientes en todos los módulos, incluido el dedicado a los pasajeros interislas".