El aeropuerto de Ibiza cierra mayo con 1,09 millones de pasajeros, un 6,1% más que hace un año

Archivo - Pasajeros con sus maletas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

EIVISSA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Ibiza cerró el mes de mayo con 1,09 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según ha informado Aena en un comunicado, un total de 371.973 viajeros se movieron en conexiones nacionales, un 10,8 por ciento más que el año pasado.

Por su parte, 719.383 optaron por destinos internacionales, lo que representa un incremento del 3,9 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto gestionó 9.554 vuelos entre despegues y aterrizajes, lo que supone un incremento del 6,1 por ciento en comparación con el mes de mayo de 2025.

Desde enero hasta mayo, un total de 2,47 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto de Ibiza, un 3,1 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Durante estos meses se atendieron 24.351 vuelos, lo que representa un aumento del 3,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.