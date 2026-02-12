El aeropuerto de Palma cierra enero con más de 800.000 pasajeros, un 3% menos que en el mismo mes de 2025

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma sumó durante el pasado mes de enero un total de 882.638 pasajeros, un 3% menos que en el mismo mes del año anterior, según ha informado este jueves Aena.

Del total de viajeros, 558.015 voló en conexiones nacionales, un 1,3% menos, mientras que 324.554, lo hicieron con origen o destino internacional, cifra que representa un 5,7% menos que en enero de 2025.

En cuanto a las operaciones de aeronaves, el aeropuerto mallorquín llevó a cabo 8.496 vuelos, entre despegues y aterrizajes, un 1,9% menos que en el mismo mes del año pasado.

Los aeropuertos del Grupo Aena -compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil- han cerrado el primer mes de 2026 con 25,83 millones de pasajeros, un 3,3% más que en el mismo mes de 2025.