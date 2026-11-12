El aeropuerto de Palma contabiliza en octubre 3,5 millones de pasajeros, un 1,8% más

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha contabilizado en octubre 3,5 millones de pasajeros, un 1,8% más respecto al mismo mes de 2025.

Los vuelos comerciales concentraron la mayor parte del tráfico, con 3,5 millones de pasajeros, un 1,7% más, según datos de Aena.

En concreto, el tráfico nacional sumó 750.098 viajeros, un 0,3% más que en octubre del año pasado, mientras que el internacional registró un total de 2,8 millones de pasajeros, un 2,1% más.

El número total de operaciones del pasado mes fue de 25.653 vuelos, entre despegues y aterrizajes, con un descenso del 0,5% en comparación con el mismo mes del año anterior.

De enero a octubre, 32,1 millones viajeros han transitado por la infraestructura mallorquina, un 2,1% más con respecto al mismo periodo de 2025. Las operaciones han sumado 229.776 vuelos, un 1,6% más.