El aeropuerto de Palma registra 4,29 millones de pasajeros en junio, un 1,6% más que en junio de 2025

Archivo - Zona de recogida de equipajes del aeropuerto de Palma, con la campaña del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha cerrado junio con 4,29 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 1,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según datos de Aena, el tráfico nacional alcanzó los 864.628 viajeros, un 1,5% más que en junio de 2025; mientras que el internacional experimentó un crecimiento del 1,6%, con 3,4 millones de pasajeros.

En cuanto a las operaciones, Son Sant Joan gestionó, entre despegues y aterrizajes, 29.730 vuelos, un 2,4% más respecto a junio de 2025.

En los seis primeros meses del año, un total de 14,89 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto de Palma, una cifra que supone un incremento del 2,2% que en el mismo periodo del año pasado.

Durante estos seis meses se atendieron 110.819 vuelos, lo que representa un aumento del 1,4% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado junio con 36,99 millones de pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025.

Además, de enero a junio de 2026 han registrado 156,24 millones de viajeros.