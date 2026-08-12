El aeropuerto de Palma registra 4,6 millones de pasajeros en julio, un 2,2% más que en 2025

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Son Sant Joan supera los 19,5 millones de pasajeros en los siete primeros meses del año PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha cerrado julio con 4,6 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 2,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según datos de Aena, el tráfico nacional alcanzó los 925.900 viajeros, un 2,8% más que en julio de 2025; mientras que el internacional experimentó un crecimiento del 2,1%, con 3,7 millones de pasajeros.

En cuanto a las operaciones, Son Sant Joan gestionó, entre despegues y aterrizajes, 32.198 vuelos, un 2,4% más respecto a julio de 2025.

En los siete primeros meses del año, un total de 19,5 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto de Palma, una cifra que supone un incremento del 2,2% que en el mismo periodo del año pasado.

Durante estos seis meses se atendieron 143.017 vuelos, lo que representa un aumento del 1,6% en comparación con el mismo periodo de 2025.