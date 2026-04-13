El aeropuerto de Palma roza los 1,6 millones de pasajeros en marzo, un 2,8% más que en 2025

Archivo - Varias personas a las afueras del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma cerró el mes de marzo con un total de 1,59 pasajeros, lo que supone un aumento del 2,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según los datos de Aena, el tráfico nacional concentró 712.611 viajeros, un 2% menos que el año pasado, mientras que el tráfico internacional subió un 7,1%, hasta los 882.059 pasajeros.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto de Son Sant Joan gestionó en marzo, entre despegues y aterrizajes, un total de 13.015 vuelos, un 3,1% más que en el mismo mes del año pasado.

Igualmente, durante los tres primeros meses del año, un total de 3.501.829 pasajeros transitaron por el aeropuerto mallorquín, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Durante este periodo se atendieron 30.340 vuelos, lo que representa también una disminución del 0,5% en comparación con el mismo trimestre de 2025.