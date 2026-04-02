Los aeropuertos de Baleares operan este Jueves Santo 1.007 vuelos, un 8% menos que el año pasado

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este 2 de abril, Jueves Santo, un total de 1.007 vuelos, un 8,2% menos que en la misma fecha del año pasado, que sin embargo cayó en 17 de abril.

El aeropuerto de Palma soportará el mayor número de vuelos, 742, que sin embargo son menos que los 775 que los del pasado Jueves Santo, según la información facilitada por Aena.

Lo mismo sucederá en los de Eivissa, donde se registrarán 190 vuelos, menos que los 230 de 2025, y de Menorca, donde serán 75 vuelos frente a los 93 del año pasado.