Los aeropuertos de Baleares operan este sábado 1.011 vuelos, un 7,5% menos que el año pasado

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este sábado 4 de abril un total de 1.011 vuelos, un 7,5% menos que en la misma fecha del año pasado, que sin embargo cayó en 19 de abril.

El aeropuerto de Palma soportará el mayor número de vuelos, 761, que sin embargo son menos que los 810 que los del año pasado, según la información facilitada por Aena.

Lo mismo sucederá en los de Eivissa, donde se registrarán 169 vuelos, menos que los 197 de 2025, y de Menorca, donde serán 81 vuelos frente a los 86 del año pasado.