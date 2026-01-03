Los aeropuertos de Baleares operarán 469 vuelos este sábado, seis más que el año pasado

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán 469 vuelos este sábado 3 de enero, seis más (+1,3%) que el mismo día del año pasado, que sin embargo cayo en viernes.

Según los datos facilitados por Aena y consultados por Europa Press, el aeropuerto de Palma registrará 345 vuelos, 184 nacionales y 161 internacionales.

El de Ibiza sumará 84 operaciones, 70 nacionales y 14 internacionales, mientras que en Menorca serán 40, 38 nacionales y dos internacionales.