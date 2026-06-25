Los aeropuertos baleares operarán casi 560 vuelos menos en el inicio de las vacaciones de verano en comparación con 2025

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres aeropuertos de Baleares gestionarán un total de 15.664 operaciones entre el último fin de semana de junio y la primera de julio, esto supone unos 556 aterrizajes o despegues menos que en el mismo periodo de 2025 --cerca de un 3,5% menos--.

El aeródromo en el que más se reduce la actividad es el Eivissa, ya que en este inicio de las vacaciones del verano hay programados 3.886 vuelos --son casi 490 menos que el año pasado--, según los datos facilitados por Aena.

El aeropuerto de Son Sant Joan es el que más actividad registrará en estos días con 10.000 operaciones --casi 100 menos que en 2025--. Por su parte, el único aeropuerto en el que aumenta la actividad es el de Menorca, con 1.778 vuelos planteados --unos 30 más que en 2025--.