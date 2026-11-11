Los aeropuertos de Baleares registran este miércoles varias cancelaciones interislas y con la Península

Archivo - Panel de vuelos del aeropuerto de Palma con numerosos retrasos. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares registran esta jornada de huelga general varias cancelaciones, según información de Aena consultada por Europa Press.

En concreto, el aeropuerto de Palma anota varias cancelaciones de conexiones interislas, Madrid y Barcelona.

En el caso de los aeropuertos del archipiélago, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 68 y el 75%.