La afiliación extranjera crece en septiembre en Baleares un 15,86%

Archivo - Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha alcanzado en septiembre los 184.884 afiliados extranjeros en Baleares, con un incremento interanual del 15,86% y un ligero descenso del 0,14% en comparación con agosto.

La gran mayoría (118.973) son trabajadores procedentes de países de fuera de la Unión Europea, mientras que 65.911 son de países comunitarios. Del total de afiliados extranjeros, 104.891 son hombres y 79.993, mujeres.

Un total de 145.817 están en el régimen general, 31.210 son autónomos, 1.629 están en el régimen agrario y 5.649 en el del hogar. Por su parte, 579 son trabajadores del mar.

Los 184.884 afiliados extranjeros representan el 27,09% del total de afiliados a la Seguridad Social en el archipiélago.