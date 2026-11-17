MENORCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional salvó la vida de una mujer de 71 años que se estaba asfixiando en un establecimiento hostelero de la localidad menorquina de Es Mercadal el pasado 10 de noviembre, según ha informado este martes el sindicato Jupol, que detalla que el policía está destinado en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Palma.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.30 horas en la cafetería de un hotel, donde de tres agentes de la Policía Nacional se encontraban tomando un café antes de iniciar un desplazamiento operativo hacia la localidad de Maó, en el marco del dispositivo establecido con motivo de la huelga general del 11 de noviembre.

En ese momento, el marido de una clienta solicitó ayuda urgente al percatarse de que su esposa se estaba asfixiando. Uno de los policías reaccionó inmediatamente y comprobó que la mujer presentaba una obstrucción total de las vías respiratorias, con signos evidentes de cianosis labial, ausencia de entrada de aire e imposibilidad absoluta para emitir sonidos o pedir auxilio.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo inminente para la vida de la mujer, el agente le practicó la maniobra de Heimlich. Tras varias compresiones abdominales, consiguió expulsar el alimento que bloqueaba sus vías respiratorias, permitiendo que la mujer recuperase inmediatamente la respiración y su estado normal.

La mujer, de 71 años, mostró su agradecimiento al agente por haberle salvado la vida y, del mismo modo, los trabajadores del establecimiento trasladaron su felicitación y reconocimiento al policía por su respuesta.

Una vez comprobado que la afectada se encontraba recuperada y que no precisaba asistencia sanitaria, los agentes continuaron con el servicio operativo que tenían previsto en Maó.