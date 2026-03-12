Los Agentes de Intrusismo de Sant Antoni inspeccionaron 100 viviendas y abrieron 17 actas por alquiler turístico ilegal

Los Agentes de Intrusismo de Sant Antoni inspeccionaron 100 viviendas - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

EIVISSA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes de Intrusismo y Convivencia de Sant Antoni, con el apoyo de la Policía Local, intervinieron en cerca de 100 viviendas del municipio durante el final de la temporada turística.

De las inspecciones realizadas, 36 correspondían a pisos ilegales y en 17 casos se levantaron actas de control al detectarse indicios de que en ellas podría estarse ejerciendo la actividad de alquiler turístico ilegal.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, recientemente se han reunido con el director insular de Seguridad del Consell d' Eivissa, Enrique Gómez Bastida, para evaluar las actuaciones realizadas hasta el momento frente al alquiler ilegal de viviendas en el municipio, coordinando posibles medidas de cara a la próxima temporada estival.

Las actuaciones realizadas se llevaron a cabo a partir de avisos recibidos a través de la pestaña de denuncias habilitada en la plataforma Línea Verde.

La reunión también ha servido para reforzar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas --Consell y Ayuntamiento-- con el fin de combatir de forma más eficiente esta problemática.

En este sentido, ambas instituciones han planteado la programación de formaciones específicas dirigidas a los agentes para mejorar la detección y actuación frente a este tipo de prácticas, así como en otras materias relacionadas con la convivencia y la seguridad.

Por otro lado, el Ayuntamiento prevé ampliar el equipo de Agentes de Intrusismo y Convivencia con la incorporación de nuevos efectivos, lo que permitirá reforzar el número de agentes dedicados a estas tareas.

Con este refuerzo, el Consistorio intensificará la vigilancia y las actuaciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la normativa y favorecer la convivencia en el municipio.