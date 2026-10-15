Agricultores y ganaderos de Baleares recibirán este viernes más de 17,7 millones de euros en ayudas de la PAC

Agricultores y ganaderos recibirán este viernes más de 17,7 millones de euros en ayudas de la PAC - CAIB

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba) abonará este viernes a 4.094 agricultores y ganaderos más de 17,7 millones de euros del primer pago del anticipo de las ayudas directas de la política agraria común (PAC) correspondientes a la campaña de 2026.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha detallado este jueves en un comunicado que este primer pago corresponde a ocho líneas de ayudas e incluye la contribución básica a la renta para la sostenibilidad, con 11,8 millones de euros; la ayuda complementaria redistributiva para explotaciones pequeñas y medianas, con 2,3 millones, y 400.000 euros de ayuda complementaria para jóvenes agricultores.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha explicado que el anticipo de la PAC permite a los agricultores y ganaderos disponer de una parte de las ayudas "antes de la liquidación de la campaña" y ha añadido que estos recursos "contribuyen a afrontar los gastos ordinarios de las explotaciones, como la alimentación del ganado o la energía y otros suministros necesarios para mantener la actividad".

En cuanto a las ayudas asociadas a los sectores ganaderos, se abonarán 212.493,51 euros para el vacuno de carne extensivo y 898.561,95 euros para la producción de leche de vaca. También se incluyen 1,6 millones para el ovino y el caprino de carne extensivo, 11.462,77 euros para el ovino y el caprino de leche y 404.868,63 euros para el ovino y el caprino sin pastos.

Por islas, en Mallorca el pago será de 13,9 millones de euros para 3.547 beneficiarios. En Menorca, 398 beneficiarios recibirán 3,5 millones de euros; en Eivissa, el importe será de 174.350 euros para 117 agricultores, y en Formentera, de 41.209 euros para 32 beneficiarios.

Simonet ha señalado que las ayudas de la PAC forman parte de los ingresos de las explotaciones agrarias y que conocer el calendario de pago es importante para que los profesionales puedan planificar su actividad y sus necesidades de tesorería.

El calendario de pago de la PAC permite efectuar anticipos hasta el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre se pueden realizar los pagos de saldo, correspondientes a los importes pendientes de las ayudas de la campaña.