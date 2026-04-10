Airbnb retira más de 8.000 anuncios ilegales en Mallorca que representan 40.000 plazas

Archivo - Placa de estancia turística vacacional. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo entre el Consell de Mallorca y Airbnb ha permitido retirar más de 8.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales desde su puesta en marcha.

Así lo ha subrayado el presidente insular, Llorenç Galmés, en la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) este viernes en Palma.

La eliminación de estos más de 8.000 anuncios supone, ha dicho Galmés, la retirada de más de 40.000 plazas turísticas ilegales que se ofrecían en la isla.

En este sentido, ha puesto en valor la lucha del Consell de Mallorca contra la oferta turística ilegal, con el aumento de inspectores y con el acuerdo con la plataforma de alquiler vacacional.