La AIReF advierte de posibles desviaciones en la regla de gasto por parte de Baleares en 2028 y 2029

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz. - Diego Radamés - Europa Press

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido que Baleares podría incurrir en desviaciones en la regla de gasto en 2028 y 2029 y le ha pedido que justifique de manera más detallada sus previsiones de crecimiento.

Es una de las cuestiones que se incluyen en el informe de ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de la comunidad autónoma en 2026 que el organismo ha publicado este viernes.

El documento, según ha explicado la propia AIReF, incluye también el análisis sobre el Plan Económico Financiero (PEF) 2026-2027 presentado por el incumplimiento de la regla de gasto en 2025.

El organismo de control fiscal, en su informe, ha analizado la situación del archipiélago desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. También el contenido del PEF, que pese a recoger los apartados exigidos en dicha ley presenta algunas "deficiencias" en su contenido.

La AIReF estima que el gasto computable crecerá en Baleares un 5,2% en 2026, superando la tasa de referencia del 3,5%, y un 7,4% en 2027, por encima del límite del 4%. Así alcanzaría un superávit dos décimas de PIB en 2026 y de tres en 2027 y la ratio de deuda llegaría al 15,3% del PIB en 2027.

Con estos datos, ha advertido de que la comunidad autónoma presenta un riesgo de desviación en la regla de gasto nacional en 2028 y 2029, así como un promedio de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos superior al del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo.

Si no hubiese cambios en las medidas previstas, el archipiélago alcanzaría un superávit de cinco décimas en 2030, año en el que la ratio de deuda sobre el PIB se situará sobre la referencia del 13%.

Es por todo ello que la AIReF ha recomendado a Baleares que incorpore en el PEF que presenta al Consejo de Política Fiscal y Financiera o nuevas medidas o información suficiente sobre las ya incorporadas que sustenten las previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia, detallando y explicando su contenido, valoración y calendario de implementación.