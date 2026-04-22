El alcalde de Eivissa dice que "como mínimo" los vecinos de cinco viviendas tardarán hasta dos meses en poder volver

Un policía local inspecciona el lugar del suceso, a 21 de abril de 2026, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha señalado que, "como mínimo", los vecinos de las cinco viviendas más afectadas por la explosión de este martes tardarán hasta dos meses en poder volver a sus casas.

Junto al conseller de Vivienda, José Luis Mateo, y el gerente del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), Roberto Cayuela, Triguero ha visitado el edificio afectado. Según ha recordado, 36 vecinos fueron realojados este martes por la noche en hoteles de la ciudad y dos familias optaron por dormir en sus casas.

Triguero ha explicado que siguen buscando soluciones para estas personas, tratando de localizar espacios para que puedan ducharse e incluso habilitando una cafetería cercana para que puedan comer.

Según ha recordado, de las 22 casas afectadas, 17 familias pueden entrar en sus viviendas, aunque no disponen de agua caliente, ni pueden cocinar.

De ellas, dos tienen unas condiciones personales especiales, por lo que el Ayuntamiento está tratando de reubicar a estos vecinos.

A pesar del inicio de temporada, el alcalde ha explicado que hoteleros de la Isla se ofrecieron este martes por la noche para acoger a los vecinos que habían sido desalojados. El objetivo es encontrar también alojamiento para los afectados en estas próximas noches.

La Policía Judicial, según ha dicho el primer edil, continúa con la investigación. Los servicios sociales han activado además a dos psicólogos para familias que así lo han solicitado.