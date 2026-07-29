El alcalde de Palma responsabiliza a la izquierda de impulsar el crecimiento turístico que motivó la manifestación

Decenas de personas durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha responsabilizado a los partidos de la izquierda de impulsar el crecimiento turístico que motivó la multitudinaria manifestación que el pasado domingo recorrió las calles de la ciudad en contra de la masificación.

"El crecimiento, la senda del crecimiento, la ha alimentado la izquierda durante los últimos ocho años. Mientras yo prohibía el alquiler turístico, ellos aumentaban las plazas", ha sostenido el primer edil al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal de este miércoles.

Martínez ha mostrado "absolutamente respetuoso" con el derecho a que la ciudadanía "pueda expresar su opinión de la mejor manera posible" en las calles, pero ha dicho que no tiene intención de "echar más leña al fuego" a una cuestión que "al PP de Palma le queda un poco lejos".

"Estas reivindicaciones ya las llevé a cabo cuando era conseller de Turismo, porque prohibí el alquiler turístico en plurifamiliares e iniciamos la senda de la calidad. Yo dejé de ser conseller en 2015, cuando llegaban 15 millones de turistas al año, y el año pasado fueron 19 millones", ha expuesto.

A su parecer, esto es fruto de una "senda de crecimiento alimentada por la izquierda", tanto a nivel autonómico como estatal, por lo que también ha responsabilizado a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Habrá que pedirle responsabilidades a quien haya que pedírselas. Nosotros este debate lo tuvimos hace 15 años. Han sido las políticas de las últimas dos legislaturas las que nos han llevado a este debate. Lo que no haré es echar más leña al fuego, porque creo que no es ni bueno ni constructivo para nadie", ha señalado.

Sobre la disparidad entre el número de asistentes, que las policías Nacional y Local cifraron en 25.000 y los organizadores en 70.000, el alcalde ha dado credibilidad a los cuerpos de seguridad.

"Confirmo que eran 25.000 porque confío muchísimo en mi Policía Local, que me dio ese número. A esa cifra doy credibilidad, porque tienen herramientas para hacer los cálculos", ha dicho.

No se ha querido pronunciar, sin embargo, acerca de las cargas policiales que se realizaron al finalizar la protesta y que dejaron a decenas de personas heridas.

"Ya se han pedido informes a la Policía Nacional. Cuando tengamos los informes los leeremos todos y sacaremos conclusiones", se ha limitado a decir.