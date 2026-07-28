Sánchez acusa a Prohens de desviar la atención de la protesta contra la masificación hacia las cargas policiales

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, en el Palacio de la Almudaina, Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS

PALMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha acusado este martes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de desviar la atención de la manifestación contra la masificación turística celebrada este domingo en Palma hacia las cargas policiales y de no asumir "ninguna responsabilidad" en la transformación del modelo turístico de Baleares.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Almudaina de Palma, Sánchez ha defendido que la movilización fue "multitudinaria y pacífica" y ha considerado que el mensaje que trasladó la ciudadanía fue la necesidad de avanzar hacia un modelo turístico que mejore la calidad de vida de los residentes. En ese sentido, ha sostenido que Prohens "está eludiendo de sus responsabilidades" al no atender ese "clamor" social.