Los alcaldes de Palma y Barcelona analizan cuestiones comunes como los cruceros y el alquiler turístico ilegal

Los alcaldes de Barcelona y Palma, Jaume Collboni y Jaime Martínez, respectivamente. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alcalde de Palma y Barcelona, Jaime Martínez y Jaume Collboni, respectivamente, han analizado durante una reunión institucional en la ciudad condal cuestiones comunes como la gestión de la llegada de cruceros y el alquiler turístico ilegal.

El encuentro ha tenido lugar en el Consistorio de la capital catalana y los alcaldes han compartido opiniones y planteamientos en relación a cuestiones que afectan a los dos municipios.

En este sentido, Martínez y Collboni han intercambiado puntos de vista en torno a temas como la afluencia de cruceros en los puertos de Palma y Barcelona y la problemática sobre alquiler turístico ilegal.

Martínez también ha trasladado a Collboni el proyecto del Centro de Control Demográfico, en el que ya se está trabajando, y la presentación ante la UNESCO de la candidatura del proyecto sobre el Mediterráneo Septentrional.

Igualmente, el alcalde de Palma ha trasladado a su interlocutor detallada información en relación a dos de las actuaciones destinadas a hacer realidad el proceso de transformación iniciado por la ciudad esta legislatura, en relación a la candidatura como Capital Europea de la Cultura Palma 2031 y el Palma Culture & Innovation Bay.