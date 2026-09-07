Alertan de la desaparición de una patera con 30 personas, dos de ellas menores, que se dirigía a Baleares

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización Alarm Phone ha alertado de la desaparición de una patera con 30 personas a bordo, dos de ellas menores, que se dirigía a Baleares.

Según la información facilitada por la entidad en su cuenta de la red social X, la embarcación zarpó el pasado viernes de la localidad argelina de Bordj El Bahri con dirección al archipiélago.

A bordo viajaban alrededor de 30 personas, dos de ellas menores de edad. El sábado, de acuerdo con Alarm Phone, tuvieron un fallo en el motor y todavía no han llegado a la costa.

Las autoridades, ha asegurado la organización, ya están alertadas de esta situación.