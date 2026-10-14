Alertan de la desaparición rumbo a Mallorca de una patera con 29 migrantes

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Alarm Phone ha alertado de la desaparición de una patera con 29 personas migrantes a bordo cuando se dirigía hacia Mallorca.

La embarcación, según ha indicado la entidad en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, zarpó el pasado domingo de las costas de Boumerdés.

Desde entonces no hay noticias de ellos y sus familiares han trasladado su preocupación a los miembros de la organización de apoyo a los migrantes. Salvamento Marítima, ha afirmado la entidad, ya ha sido alertada.

Es la tercera patera cuya desaparición ha trascendido a lo largo de esta semana. El lunes, Alarm Phone alertó que otras dos zaparon los días 4 y 6 de octubre con 17 y seis personas a bordo, respectivamente. Salvamento Marítimo sobrevoló el sur de Baleares para tratar de localizar estas dos embarcaciones, aunque sin éxito.

A lo largo de esta semana, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares, han llegado 132 migrantes a bordo de nueve pateras a las costas de Mallorca, Eivissa y Formentera. En lo que va de año, según el recuento elaborado por Europa Press, que incluye también datos del Ministerio del Interior, han arribado ya 6.673 personas en 366 embarcaciones.