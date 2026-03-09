Los alquileres en Baleares bajan un 2% en febrero, según pisos.com

Archivo - Una vivienda en venta. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piso tipo de alquiler en Baleares en febrero de 2026 tuvo un precio medio de 18,75 euros por metro cuadrado, con una subida del 0,44% respecto a enero y una caída del del 2% en comparación con febrero de 2025, según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com.

Baleares se sitúa así como la segunda autonomía con la mensualidad más cara, teniendo por delante a Madrid (21,85 euro/m2).

Por su parte, el piso de alquiler en España tuvo en febrero de 2026 un precio medio de 14,45 euros por metro cuadrado, subiendo un 0,77% mensual. Respecto a febrero de 2025, el incremento fue del 12,71%.

Palma marcó en febrero de 2026 un precio medio de 19,64 euros por metro cuadrado. Esta mensualidad la situó en el cuarto lugar en la lista de las capitales de provincia más caras del país.

La capital balear registró una subida mensual del 1,41%, la séptima más importante del país. Frente a febrero de 2025, creció un 6,61%, el noveno ascenso nacional más marcado..