Los alquileres en Baleares suben un 7,1% en 2025 y la mensualidad se sitúa en 18,7 euros/m2, según Fotocasa

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Baleares cierra 2025 con un incremento anual del 7,1% y sitúa el precio de diciembre en 18,7 euros/m2 al mes.

Estos datos se extraen del informe de 'La vivienda en alquiler en España en el año 2025' elaborado a partir del Índice Inmobiliario de Fotocasa.

Con este incremento anual, es el quinto año de subida en cadena en después de la caída de 2020, cuando los alquileres bajaron un 7,7%.

En tres de los cinco municipios analizados por Fotocasa el precio del alquiler ha subido en el último año. El municipio que más incremento presenta a cierre de 2025 es Ibiza --20,4%--, seguido de Palma --10,8%-- y Calvià --0,4%--. Por otro lado, los dos municipios donde el precio del alquiler anual ha descendido son Santa Eulària des Riu --un 6,9% menos-- y Llucmajor --un 0,7%--.

De este modo, hay dos municipios con un precio del alquiler por encima de los 20 euros el metro cuadrado al mes. Uno de ellos es Ibiza, donde arrendar una casa cuesta 23,3 euros/m2 al mes --un 64,3% por encima de la media nacional, que es de 14,2 euros/m2 al mes--, y el otro es Calvià, con 22,2 euros/m2 al mes.

Por lo que se refiere a las otras localidades, en Santa Eulària des Riu cuesta 19,6 euros/m2 al mes, en Palma 19 euros/m2 al mes y en Llucmajor con 15,6 euros/m2 al mes.

"El mercado del alquiler en Baleares cierra 2025 con una subida anual del 7,1%, encadenando cinco incrementos anuales consecutivos tras la caída registrada en 2020, lo que confirma una recuperación sostenida y una elevada presión sobre los precios", han explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Asimismo, ha recalcado que el precio medio de Baleares la coloca entre las comunidades con los alquileres más caros de España y "claramente" por encima de la media nacional.

"A nivel municipal, la evolución es desigual, con fuertes incrementos en Ibiza y Palma, mientras que otros municipios registran descensos moderados. Destaca especialmente que varios municipios superan ampliamente los 20 euros por metro cuadrado, lo que evidencia un mercado muy tensionado en determinados enclaves y una creciente dificultad de acceso al alquiler en la comunidad", ha señalado.

A cierre de 2025, hay tres comunidades con incrementos registrados superiores al 10%. Los mayores crecimientos se localizan en Castilla-La Mancha con 19,8%, Canarias con 12,8% y Cataluña con 11,5%.

Le siguen las comunidades de Asturias --9,9%--, La Rioja --8,3%--, Extremadura --8,1%--, Andalucía --7,3%--, Baleares --7,1%--, Comunitat Valenciana --6,7%--, País Vasco --6%--, entre otros. Por otro lado, la Comunidad de Madrid registra el único descenso anual del 1,4%.

En general, los precios absolutos por comunidades autónomas se incrementan en la mayoría de ellas. En 2025, Madrid continúa en primer lugar con el precio de 20,3 euros/m2 al mes, mientras que Cataluña con 20 euros/m2 al mes, ocupa el segundo lugar del ranking, seguida de Baleares con 18,7 euros/m2 al mes.