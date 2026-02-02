Los alquileres se encarecen en enero en Baleares un 7,1%

Archivo - Un cartel de viviendas en venta. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mes de enero se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en Baleares del 7,1% y se establece en 19,1 euros/m2, según el último informe de precios publicado por idealista.

Este dato supone un incremento del 0,1% en los tres últimos meses y un ascenso del 0,2% con respecto al último mes.

En el caso de Palma, el encarecimiento alcanza el 7,7% respecto al año pasado hasta los 18,4 euros/m2.

En toda España, el primer mes del año se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler del 8,1% y se establece en 15 euros/m2.