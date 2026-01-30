Alrededor de 15.000 padres y madres de Baleares disfrutaron de la prestación por nacimiento y cuidado de menor en 2025

Archivo - Recién nacido. - MSD - Archivo

PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social tramitó en 2025 en Baleares un total de 15.000 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, de las que 6.849 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 8.151 al segundo progenitor, normalmente el padre.

En total, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la prestación supuso un gasto total de 108,5 millones de euros.

Por otra parte, el año pasado el número de excedencias por cuidado de hijo, menor acogido o familiar dadas de alta fue de 1.576, un 1,81% más que el año anterior, de las que 1.225 correspondieron a mujeres y 351 a hombres.