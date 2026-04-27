El alumnado de ESO y FP de Baleares participará en un concurso de oratoria para mejorar sus habilidades comunicativas

El alumnado de la ESO y FP de Baleares participará en un concurso de oratoria en 2026. - CAIB

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de primero de ciclos formativos de Formación Profesional (FP) podrá participar en la 'Olimpíada de la Paraula 2026', un concurso de oratoria que busca mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes.

Según ha informado la Consellería de Educación y Universidades en un comunicado, el concurso está enfocado al alumnado que curse los grados en el periodo 2025-2026 de centros públicos y tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de expresión oral y las competencias comunicativas.

La doctora en Filología Clásica y profesora en la Escuela Europea de Luxemburgo, Bárbara Pastor, ha presentado la 'Olimpíada de la Paraula 2026' de Baleares este lunes, proyecto del que también es directora.

Esta iniciativa tendrá lugar durante el último trimestre del curso 2025-2026, cuando los centros educativos presentarán las candidaturas del alumnado mediante una redacción de 300 palabras sobre temas de actualidad.

A continuación, de entre las candidaturas, se seleccionará a 15 participantes que accederán a una formación especializada en oratoria, impartida durante el primer trimestre del año 2026.

El curso tendrá una duración de 32 horas y será impartido por una persona experta en comunicación oral, en sesiones que tendrán lugar los sábados entre los meses de septiembre y noviembre de 2026.

En noviembre de 2026 tendrá lugar la prueba final y el acto de entrega de premios en el Conservatorio Superior de Baleares, donde los candidatos realizarán una exposición oral ante un jurado integrado por profesionales de la comunicación y representantes del sector educativo.

El concurso, en función del nivel educativo de los participantes, establece tres categorías de premios y reconoce institucionalmente a los alumnos galardonados con un diploma y un certificado de participación. Además, se otorgará una dotación económica complementaria de la Fundación Barceló a los primeros y segundos clasificados de cada categoría.